Рукас, Петров и Кожемякин покинули «СКА-Хабаровск»

«СКА-Хабаровск» объявил об уходе ряда игроков по истечению сроков действия контрактов. Томас Рукас, Илья Петров и Олег Кожемякин стали свободными агентами.

Рукас провел 51 матч за два года, забил один мяч и дважды ассистировал партнерам. За тот же отрезок времени Петров в 68 матчах отметился 11 результативными ударами и 12 голевыми передачами. В каждом сезоне он становился лучшим по системе «гол+пас». Центральный защитник Кожемякин отыграл в Хабаровске один сезон и в 33 матчах запомнился 6 голевыми попытками, что позволило ему стать лучшим бомбардиром команды.

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