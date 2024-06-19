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Мелбет-Первая лига

Рукас, Петров и Кожемякин покинули «СКА-Хабаровск»

19 Июня 2024 • 11:01 Комментировать

«СКА-Хабаровск» объявил об уходе ряда игроков по истечению сроков действия контрактов. Томас Рукас, Илья Петров и Олег Кожемякин стали свободными агентами.

Рукас провел 51 матч за два года, забил один мяч и дважды ассистировал партнерам.  За тот же отрезок времени Петров в 68 матчах отметился 11 результативными ударами и 12 голевыми передачами. В каждом сезоне он становился лучшим по системе «гол+пас». Центральный защитник Кожемякин отыграл в Хабаровске один сезон и в 33 матчах запомнился 6 голевыми попытками, что позволило ему стать лучшим бомбардиром команды.

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» является информационным партнёром футбольного клуба «СКА-Хабаровск».

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Евро-Футбол.Ру,
Илья Петров Томас Рукас СКА-Хабаровск Олег Кожемякин ещё теги
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Сегодня, 19 Июня
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