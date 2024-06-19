«СКА-Хабаровск» определился с главным тренером

Руководство хабаровского СКА определилось с тренерским штабом команды на новый сезон. Главным тренером назначен Дмитрий Юрьевич Воецкий. Специалисту 49 лет, ранее он возглавлял «Сызрань-2003», а также «Чайку», «Сокол» и «Шинник». Также Воецкий трудился ассистентом у Магомеда Адиева, Сергея Юрана и Вадима Евсеева.

Помогать Воецкому будут хорошо известные хабаровским болельщикам Алексей Николаевич Поддубский и Юрий Юрьевич Шпирюк. Контракты с тренерским штабом подписаны на один сезон, сообщает клубная пресс-служба.

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