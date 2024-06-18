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Мелбет-Первая лига

«Урал» объявил об уходе Кулакова, который провёл в клубе 9 лет официально

18 Июня 2024 • 16:36 Комментировать

Крайний защитник Денис Кулаков покидает «Урал» на правах свободного агента. Об этом сообщает официальный телеграм-канал екатеринбургского клуба.

«Словами трудно выразить всю нашу благодарность Денису за его самоотдачу, преданность, любовь к клубу и болельщикам. Спасибо, капитан! Ты навсегда вписал свое имя в историю клуба», — написала пресс-служба «шмелей».

Кулаков выступал за «Урал» с 2015 года. За это время 38-летний защитник принял участие в 265 матчах во всех турнирах, забил один мяч и записал в свой актив 28 результативных передач.

Напомним, по итогам прошедшего сезона «Урал» выбыл в Мелбет-Первую лигу.

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