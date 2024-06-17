В руководстве «СКА-Хабаровска» произошли перемены

В руководстве хабаровского СКА произошли перемены. Председателем попечительского совета футбольного клуба стал Керим Курбанович Сунгуров. С 2021 года он занимает должность заместителя Председателя Правительства Хабаровского края по вопросам строительства.

Алексей Сергеевич Кандалинцев стал генеральным директором хабаровского СКА. Кандалинцев родился в Хабаровске, а также был воспитанником и футболистом дальневосточного клуба. В 2018-2022 он уже руководил «СКА-Хабаровском».

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