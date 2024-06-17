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Мелбет-Первая лига

В руководстве «СКА-Хабаровска» произошли перемены

17 Июня 2024 • 13:27 Комментировать

В руководстве хабаровского СКА произошли перемены. Председателем попечительского совета футбольного клуба стал Керим Курбанович Сунгуров. С 2021 года он занимает должность заместителя Председателя Правительства Хабаровского края по вопросам строительства.

Алексей Сергеевич Кандалинцев стал генеральным директором хабаровского СКА. Кандалинцев родился в Хабаровске, а также был воспитанником и футболистом дальневосточного клуба. В 2018-2022 он уже руководил «СКА-Хабаровском».

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» является информационным партнёром футбольного клуба «СКА-Хабаровск».

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СКА-Хабаровск
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