Алиев и Мусалов покинули «СКА-Хабаровск»

Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» объявил о завершении трудовых отношений с двумя игроками первой команды. После двух лет в команде уходит форвард Саид Алиев, который с 16 голами в 56 матчах стал лучшим бомбардиром команды в обоих сезонах. Еще один уроженец Дагестана, Магомед Мусалов, играющий на позиции крайнего защитника также покинул хабаровский коллектив. В его активе четыре года и восемь результативных передач в 62 матчах.

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