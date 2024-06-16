«Ротор» вышел в Первую лигу

«Ротор» в следующем сезоне выступит в Первой лиге.

Сегодня состоялся ответный стыковой матч за право выступать в Первой лиге, в котором волгоградский коллектив взял верх над «Новосибирском». Встреча завершилась со счётом 3:1. Все три мяча в составе «Ротора» в сетку ворот «Новосибирска» отправил Илья Сафронов.

Отметим, что в первой встрече команды не выявили сильнейшего – 1:1.

«Ротор» вернулся в Первую лигу, где не выступал с 2022 года. Команда в минувшем сезоне заняла пятое место в таблице группы «Золото» дивизиона «А» Второй лиги, клуб набрал 25 очков в 18 матчах и получил право сыграть в стыковых матчах.