Бывший игрок «Зенита» и «Урала» Игорь Смольников вернётся в стан «шмелей».

Как стало известно Legalbet, 35-летний Смольников станет новым спортивным директором екатеринбургского коллектива.

Напомним, экс-футболист завершил свою профессиональную карьеру в конце лета 2023 года.

По итогам прошедшего розыгрыша Российской премьер-лиги «Урал» занял 14-е место в турнирной таблице и попал в стыковые матчи, где уступил «Акрону».

В новом сезоне «Урал» будет выступать в Мелбет-Первой лиге под руководством нового главного тренера Евгения Аверьянова. Старт нового сезона запланирован на 20 июля.