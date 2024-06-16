Чилийский нападающий Анхело Энрикес не останется в «Балтике». Об этом сообщает официальный телеграм-канал калининградцев.

Утверждается, что Энрике покидает «Балтику» из-за пункта в контракте, согласно которому игрок может уйти в случае вылета команды из Российской премьер-лиги.

30-летний Энрикес защищал цвета «Балтики» с лета 2023 года. За это время он принял участие в 38 матчах во всех турнирах, забил девять мячей и записал на свой актив два голевых паса.

Напомним, по итогам минувшего розыгрыша чемпионата России «Балтика» заняла предпоследнее (15) место в турнирной таблице и отправилась в Мелбет-Первую лигу.