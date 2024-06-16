Агент Маргасова: «Тимофей не останется в «Сочи»

Андрей Талаев, агент защитника «Сочи» Тимофея Маргасова, высказался о будущем своего клиента.

Напомним, сочинцы не смогли сохранить прописку в РПЛ и следующий сезон проведут в Мелбет-Первой лиге.

По словам агента, Маргасов не планирует выступать за «Сочи» в следующем сезоне.

«Мы рассматриваем другие варианты. Тимофей не останется в «Сочи», — цитирует Талаева «Матч ТВ».

В минувшем сезоне 32-летний Маргасов провёл за «Сочи» 25 матчей, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Цвета южан опытный футболист защищает с 2020 года, ранее он выступал за «Локомотив», «Тосно», «Ростов» и «Крылья Советов».