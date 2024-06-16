Дркушич рассказал, что поменял тренер Морено в «Сочи»

Защитник «Сочи» Ваня Дркушич рассказал, какие изменения привнёс в команду испанский тренер Роберт Морено, возглавивший южан в декабре прошлого года.

Словенский футболист отметил профессионализм Морено, изменивший стиль игры и тренировочного процесса команды.

«Он поменял многие вещи. В первую очередь, система игры, тактика. Мы перешли на схему с четырьмя защитниками. Каждую неделю мы тщательно анализировали каждого соперника, мы в точности знали, что они будут делать на поле. Во время зимних сборов Морено изменил систему питания. Мы стали есть три раза в день. Завтрак, обед и ужин всё вместе», — цитирует Дркушича «РБ Спорт».

Напомним, до «Сочи» Морено работал в таких известных клубах, как «Барселона» и «Монако». Также специалист успел поработать в национальной сборной Испании. Тем не менее 46-летний специалист не смог сохранить «Сочи» в РПЛ и вылетел вместе с командой в Мелбет-Первую лигу.