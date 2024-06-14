Леонардо Корнацини, агент бывшего игрока московской «Родины» Уэсли Наты специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о будущем своего клиента.

«Да, Уэсли покинул команду, но он может остаться в России. У нас есть диалог с одной из российских команд», - делится агент с нашим корреспондентом.

Напомним, что «Родина» по итогу сезона не смогла зацепиться даже за стыковые матчи. Коллектив финишировал на пятом месте – эта позиция не даёт права сыграть в стыках. Возглавлял команду большую часть сезона испанский тренер Франк Артига. По итогу позапрошлого сезона «Родина» сыграла в стыковых матчах с «Пари НН».