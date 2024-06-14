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Мелбет-Первая лига

Агент Кравцова: «По Кириллу есть предложения, однако сейчас он футболист «Сочи»

14 Июня 2024 • 16:13 Комментировать

Андрей Талаев, агент полузащитника «Сочи» Кирилла Кравцова, высказался о будущем своего клиента.

По словам агента, интерес к Кравцову со стороны других клубов есть, однако на данный момент он футболист «Сочи».

«Останется ли Кравцов в «Сочи»? У него пока действующий контракт, поэтому он — игрок футбольного клуба «Сочи». Есть ли предложения? Да, есть», — приводит слова Талаева «РБ Спорт».

Напомним, сочинский клуб не смог сохранить прописку в РПЛ, поэтому следующий сезон он проведёт в Мелбет-Первой лиге.

В минувшем сезоне 22-летний Кравцов провёл за «Сочи» 29 матчей, в которых забил три гола. Портал Transfermarkt оценивает игрока молодёжной сборной России в 1,5 миллиона евро.

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Сочи Кирилл Кравцов Андрей Талаев ещё теги
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