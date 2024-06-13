В «Балтике» рассказали, когда узнали об уходе Игнашевича

Спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян ответил, когда узнал об уходе Сергея Игнашевича с поста главного тренера команды.

«Сразу после поражения от «Локомотива». Не назову его отставку неожиданностью. У Сергея Николаевича накопилась усталость, а вылет — болезненный момент», — приводит слова Маргаряна Sport24.

Напомним, Игнашевич возглавлял «Балтику» с 2021 по 2024 год. По итогам минувшего сезона калининградцы заняли предпоследнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги и покинули элитный дивизион.

Вместе с «Балтикой» в Мелбет-Первую лигу отправились «Сочи» и «Урал».