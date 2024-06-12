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Окладников: «В Испанию готов пойти даже в команду, которая будет бороться за выживание»

12 Июня 2024 • 15:57 Комментировать

Нападающий «Енисея» Андрей Окладников рассказал об интересе к себе со стороны европейских клубов.

По словам Окладникова, у него был вариант с продолжением карьеры в чемпионате Турции, однако для осуществления сделки ему было необходимо уйти из «Енисея» в статусе свободного агента.

Также Окладников признался, что поехал бы выступать даже за аутсайдера чемпионата Испании.

«В Испанию готов пойти даже в команду, которая будет бороться за выживание. Без вопросов, буду доказывать, — цитирует Окладникова «Чемпионат».

В минувшем сезоне Окладников провёл за «Енисей» 33 матча, в которых забил девять голов и отдал шесть результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Енисей Андрей Окладников
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