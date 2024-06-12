Московская «Родина» определилась с новым главным тренером команды. Пост наставника столичного коллектива занял Владимир Газзаев, об этом сообщается на официальном сайте клуба.

«Новым главным тренером первой команды «Родина» стал Владимир Газзаев. Владимир Валерьевич, добро пожаловать!» - говорится в публикации пресс-службы клуба.

Напомним, что «Родина» выступает в Мелбет-Первой лиге. В минувшем сезоне московская команда финишировала на пятом месте в турнирной таблице, набрав 55 баллов. Из первого дивизиона в Премьер-лигу поднялись подмосковные «Химки», махачкалинское «Динамо» и тольяттинский «Акрон».