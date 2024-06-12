«Балтика» выбрала тренера, который заменит Игнашевича

Наставник «Велеса» Александр Грищенко станет новым главным тренером калининградской «Балтики», которая по итогам прошедшего сезона вылетела из Премьер-лиги в первый дивизион.

Согласно информации «Чемпионата», калининградский клуб провел успешные переговоры с «Велесом» и договорился о подписании специалиста. 33-летний Грищенко занимает пост рулевого московского коллектива с осени 2023 года. Стоит отметить, что ранее специалист работал во второй команде «Балтики».

По итогам сезона-2023/2024 «Балтика» под руководством Сергея Игнашевича вылетела из элитного дивизиона чемпионата России. После окончания кампании специалист покинул клуб.