Президент «Урала»: «Аверьянов будет работать не за деньги, а по совести»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал назначение Евгения Аверьянова новым главным тренером команды.

«Он наш воспитанник, был нашим футболистом, а теперь тренер. У Аверьянова душа лежит за «Урал». Он будет работать не за деньги, а по совести», — приводит слова Иванова Sport24.

Во вторник, 11 июня, «Урал» объявил о назначении 45-летнего Аверьянова на пост главного тренера команды. Сообщалось, что в его тренерский штаб войдут Олег Шатов и Сергей Томаров.

Напомним, предстоящий сезон «Урал» проведет в Мелбет-Первой лиге, ведь команда проиграла в стыках «Акрону» и лишилась прописки в элитном дивизионе.