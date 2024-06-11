Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Германия 0 0
Шотландия 0 0
Венгрия 0 0
Швейцария 0 0
Группа B
Хорватия 0 0
Испания 0 0
Италия 0 0
Албания 0 0
Группа C
Дания 0 0
Словения 0 0
Сербия 0 0
Англия 0 0
Группа D
Нидерланды 0 0
Польша 0 0
Франция 0 0
Австрия 0 0
Группа E
Украина 0 0
Румыния 0 0
Словакия 0 0
Бельгия 0 0
Группа F
Турция 0 0
Грузия 0 0
Португалия 0 0
Чехия 0 0
Мелбет-Первая лига

Президент «Урала»: «Аверьянов будет работать не за деньги, а по совести»

11 Июня 2024 • 15:28 Комментировать

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал назначение Евгения Аверьянова новым главным тренером команды.

«Он наш воспитанник, был нашим футболистом, а теперь тренер. У Аверьянова душа лежит за «Урал». Он будет работать не за деньги, а по совести», — приводит слова Иванова Sport24.

Во вторник, 11 июня, «Урал» объявил о назначении 45-летнего Аверьянова на пост главного тренера команды. Сообщалось, что в его тренерский штаб войдут Олег Шатов и Сергей Томаров.

Напомним, предстоящий сезон «Урал» проведет в Мелбет-Первой лиге, ведь команда проиграла в стыках «Акрону» и лишилась прописки в элитном дивизионе.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Урал Григорий Иванов Евгений Аверьянов ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Генич покинул «Матч ТВ» Роналду – второй самый возрастной игрок Евро-2024, Модрич – третий Селюк назвал «крысой» бывшего тренера «Спартака» Роналду не вышел, а Модрич зарешал: сборная Хорватии в гостях переиграла Португалию Моуринью назвал топ-сборную, которая не выиграет Евро-2024 Агент высказался о переходе Депая в «Спартак» «Спартак» хочет подписать опытного вратаря – назван один из кандидатов «Спартак» выбрал нападающего, который заменит Соболева Фелиш назвал лучшего футболиста в истории - это не Месси и даже не Роналду Тухель принял решение по «Манчестер Юнайтед»
«Реал» может потерять Беллингема Назван лучший вратарь мира: Нойер занял пятое место, Куртуа лишь десятый Легенда «Манчестер Юнайтед» Руни выбрал лучшего между Гвардиолой и Фергюсоном Шевченко назвал лучшего нападающего в истории «Милана» Назван лучший нападающий 2000-х: Роналдо - второй, Ибрагимович на пятом месте Месси ответил, сыграет ли на чемпионате мира – 2026 Лунин не поздравил Куртуа после победы «Реала» в Лиге чемпионов Анчелотти заявил, что «Реал» снимется с престижного турнира Гвардиола дал ответ по возвращению в «Барселону» Нервотрёпка без Криштиану Роналду: Португалия чуть не упустила победу над финнами, ведя со счётом 3:0
Спортивные новости
«Флорида» одержала победу во втором матче финала Кубка Стэнли над «Эдмонтоном» Ещё одна известная российская теннисистка будет выступать за другую страну Канарейкин назвал Бобровского лучшим вратарём мира Канарейкин: «Барков играет на элитном уровне» Ферстаппен выиграл Гран-при Канады, Норрис - второй Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 11 Июня
15:36 · Россия. Премьер-лига
Раскрыт срок будущего контракта Латышонка с «Зенитом» слухи
15:28 · Россия. Мелбет-Первая лига
Президент «Урала»: «Аверьянов будет работать не за деньги, а по совести»
14:44 · Россия. Премьер-лига
Латышонок продолжит карьеру в «Зените» — известна сумма трансфера 1 слухи
13:46 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Урал» объявил о назначении нового главного тренера — Шатов в штабе официально
10 Июня
17:17 · Россия. Мелбет-Первая лига
В «Родине» рассказали, что клуб уже нашёл нового тренера
16:13 · Россия. Мелбет-Первая лига
Ещенко продлил контракт с «Кубанью» официально
13:20 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Родина» объявила об уходе испанского тренера Артиги официально
12:52 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Велес» рассчитывает сохранить Кутепова
09 Июня
19:52 · Россия. Мелбет-Первая лига
Шатов опроверг информацию о вхождении в тренерский штаб «Урала»
16:21 · Россия. Мелбет-Первая лига
Обухов: «Для «Химок» принципиально выиграть Первую лигу»
14:07 · Россия. Мелбет-Первая лига
Стало известно, останется ли Григорий Иванов на посту президента «Урала»
08 Июня
15:51 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» интересуется вратарём тульского «Арсенала» Кокаревым 1
07 Июня
19:46 · Россия. Мелбет-Первая лига
Григорий Иванов рассказал, кто возглавит «Урал»
19:40 · Россия. Мелбет-Первая лига
Федотов может возглавить «Балтику» 1 слухи
18:29 · Россия. Премьер-лига
Руслан Газзаев: «Ахмату» интересен Каштанов, но в «Урал» пока не обращались»
Все новости
Рекомендуем