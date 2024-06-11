Пресс-служба екатеринбургского «Урала» рассказала, кто будет руководить командой в предстоящем сезоне.

Новым главным тренером «Урала» стал Евгений Аверьянов, который сменил на данном посту Виктора Ганчаренко.

«Поздравляем нашего земляка и настоящего патриота уральского футбола с этим назначением!» — написала пресс-служба «шмелей».

Сообщается, что в тренерский штаб Аверьянова войдет экс-игрок команды Олег Шатов, а также бывший рулевой «Уфы» Сергей Томаров.

Напомним, по итогам прошедшего сезона «Урал» занял 14-е место в турнирной таблице и попал в стыковые матчи, где уступил «Акрону». С нового сезона екатеринбургский клуб будет выступать в Мелбет-Первой лиге.