В «Родине» рассказали, что клуб уже нашёл нового тренера

В столичной «Родине» рассказали, почему клуб не стал сохранять в качестве главного тренера испанского специалиста Франка Артигу.

«Рассматривали других кандидатов. Задумывались и о продолжении сотрудничества с Франком, но сделали иной выбор. Уже назначили нового тренера», - говорит «Матч ТВ» Алексей Зинин, спортдир «Родины».

Напомним, что Артига руководил «Родиной» в минувшем сезоне после ухода из команды Дмитрия Парфёнова. При испанце «патриоты» заняли пятое место турнирной таблицы, не попав в стыковые матчи.

«Хотелось бы поблагодарить Франка, он оставил хорошее впечатление», - добавил функционер «Родины».