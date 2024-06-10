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Ещенко продлил контракт с «Кубанью» официально

10 Июня 2024 • 16:13 Комментировать

Экс-тренер «Спартака» Андрей Ещенко рассказал, что продлил трудовое соглашение с «Кубанью».

Напомним, с прошлого лета 40-летний Ещенко занимает должность руководителя программы развития молодежного футбола «Кубани». Кроме того, с апреля он возглавляет молодежную команду.

«Мы продлили соглашение с «Кубанью» еще на один год. Остаюсь в клубе на двух должностях», — приводит слова Ещенко «Матч ТВ».

При этом экс-футболист отметил, что готов рассмотреть любые предложения, если таковые поступят.

Напомним, Ещенко выступал за «Спартак» на протяжении шести лет (2016-2022), после чего полгода входил в тренерский штаб Паоло Ваноли в столичном клубе.

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Евро-Футбол.Ру,
Кубань Андрей Ещенко
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