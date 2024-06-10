Испанский тренер Франк Артига покинул пост главного тренера «Родины». Об этом отрапортовала клубная пресс-служба.

«У Франка Артиги закончился контракт с клубом. Футбольный клуб «Родина» благодарит Артигу за совместно пройденный путь. Желаем ему успехов и удачи в тренерской карьере!» - гласит сообщение в официальном телеграм-канале «Родины».

Напомним, что испанский специалист занимал пост главного тренера московской команды с января после отставки Дмитрия Парфёнова. Под руководством Артиги «Родина» набрала 55 баллов и финишировала на пятой строчке в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги.