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Мелбет-Первая лига

«Родина» объявила об уходе испанского тренера Артиги официально

10 Июня 2024 • 13:20 Комментировать

Испанский тренер Франк Артига покинул пост главного тренера «Родины». Об этом отрапортовала клубная пресс-служба.

«У Франка Артиги закончился контракт с клубом. Футбольный клуб «Родина» благодарит Артигу за совместно пройденный путь. Желаем ему успехов и удачи в тренерской карьере!» - гласит сообщение в официальном телеграм-канале «Родины».

Напомним, что испанский специалист занимал пост главного тренера московской команды с января после отставки Дмитрия Парфёнова. Под руководством Артиги «Родина» набрала 55 баллов и финишировала на пятой строчке в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Родина Москва Франк Артига
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