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«Велес» рассчитывает сохранить Кутепова

10 Июня 2024 • 12:52 Комментировать

Президент «Велеса» Евгений Шиленков в разговоре с представителями СМИ поделился мыслями о будущем защитника Ильи Кутепова.

«Мы хотели бы, чтобы Кутепов остался в команде. Сейчас идет процесс переговоров. Надеюсь, что на этой неделе все разрешится. Нет ощущения, что мы не сможем договориться», - передает слова руководителя «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Кутепов пополнил ряды «Велеса» в сентябре прошлого года. В минувшем сезоне защитник сыграл 22 встречи и отметился двумя забитыми мячами. Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает в конце июня 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Илья Кутепов Велес Евгений Шиленков ещё теги
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