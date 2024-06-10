«Велес» рассчитывает сохранить Кутепова

«Мы хотели бы, чтобы Кутепов остался в команде. Сейчас идет процесс переговоров. Надеюсь, что на этой неделе все разрешится. Нет ощущения, что мы не сможем договориться», - передает слова руководителя «Спорт-Экспресс».