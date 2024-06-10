«Велес» рассчитывает сохранить Кутепова

Президент «Велеса» Евгений Шиленков в разговоре с представителями СМИ поделился мыслями о будущем защитника Ильи Кутепова.
«Мы хотели бы, чтобы Кутепов остался в команде. Сейчас идет процесс переговоров. Надеюсь, что на этой неделе все разрешится. Нет ощущения, что мы не сможем договориться», - передает слова руководителя «Спорт-Экспресс».
Напомним, что Кутепов пополнил ряды «Велеса» в сентябре прошлого года. В минувшем сезоне защитник сыграл 22 встречи и отметился двумя забитыми мячами. Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает в конце июня 2024 года.
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