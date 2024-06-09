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Мелбет-Первая лига

Шатов опроверг информацию о вхождении в тренерский штаб «Урала»

09 Июня 2024 • 19:52 Комментировать

Бывший игрок «Урала» Олег Шатов ответил на вопрос о возможном вхождении в тренерский штаб «шмелей».

Ранее сообщалось, что Шатов получит работу в «Урале», где клуб возглавит Евгений Аверьянов.

«У меня нет такой информации. Пока ничего не могу сказать. Со мной никто не связывался», — приводит слова Шатова издание «Спорт-Экспресс».

По итогам прошедшего розыгрыша Российской премьер-лиги «Урал» занял 14-е место в турнирной таблице. В стыковых встречах «шмели» проиграли тольяттинскому «Акрону» и опустились в Мелбет-Первую лигу.

Ранее президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что рулить командой в новом сезоне будет Аверьянов.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Олег Шатов
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