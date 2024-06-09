Обухов: «Для «Химок» принципиально выиграть Первую лигу»

Вратарь подмосковных «Химок» Игорь Обухов поделился мнением о возвращении команды в РПЛ.

«Для нас было принципиально важно выиграть Первую лигу и оставить приятные впечатления от выступления в чемпионате. Мы знали, к чему идём и чего хотим. Поэтому эмоции были спокойные. Теперь самое главное как можно качественнее подготовиться к следующему сезону на сборах», - цитирует вратаря издание «Чемпионат».

«Химки» заработали 66 баллов и заняли первое место в турнирной таблице Первой лиги в сезоне-2023/2024. На второй строчке расположилось махачкалинское «Динамо» с 61 очком.

В итоге обе команды в следующем сезоне выступят в РПЛ. «Химки» выиграли чемпионат Первой лиги во второй раз, впервые это произошло в 2006 году.