Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Мелбет-Первая лига

Обухов: «Для «Химок» принципиально выиграть Первую лигу»

09 Июня 2024 • 16:21 Комментировать

Вратарь подмосковных «Химок» Игорь Обухов поделился мнением о возвращении команды в РПЛ.

«Для нас было принципиально важно выиграть Первую лигу и оставить приятные впечатления от выступления в чемпионате. Мы знали, к чему идём и чего хотим. Поэтому эмоции были спокойные. Теперь самое главное как можно качественнее подготовиться к следующему сезону на сборах», - цитирует вратаря издание «Чемпионат».

«Химки» заработали 66 баллов и заняли первое место в турнирной таблице Первой лиги в сезоне-2023/2024. На второй строчке расположилось махачкалинское «Динамо» с 61 очком.

В итоге обе команды в следующем сезоне выступят в РПЛ. «Химки» выиграли чемпионат Первой лиги во второй раз, впервые это произошло в 2006 году.

 


👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Химки Игорь Обухов
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Назван лучший вратарь мира: Нойер занял пятое место, Куртуа лишь десятый Президент «Реала» Перес готовит два громких подписания в 2025 году - названы имена Назван лучший нападающий 2000-х: Роналдо - второй, Ибрагимович на пятом месте Назван лучший центральный полузащитник в мире: Кроос лишь на 10-м месте В сборной Англии назвали окончательный состав на Евро-2024 Нагельсманн передумал: тренер исключил вратаря из сборной Германии Назван лучший опорный полузащитник мира: Райс занял второе место, Камавинга - четвёртый Месси ответил, сыграет ли на чемпионате мира – 2026 Кроос назвал фаворита предстоящего Евро — 2024 Кроос объяснил, почему решил завершить карьеру в 34 года
Мбаппе – игрок мадридского «Реала» «Реал» может потерять Беллингема «Зенит» хочет купить Соболева у «Спартака» Мостовой: У «Балтики» забрали чистейший пенальти Назван лучший вратарь мира: Нойер занял пятое место, Куртуа лишь десятый Шевченко назвал лучшего нападающего в истории «Милана» Месси ответил, сыграет ли на чемпионате мира – 2026 Лунин не поздравил Куртуа после победы «Реала» в Лиге чемпионов Игрок «Зенита» Барриос назвал Мостового «петушарой» Деку блокирует уход из «Барселоны» нападающего, от которого отказался Флик
Спортивные новости
Терещенко: «Бобровский – один из претендентов на звание лучшего игрока сезона» Шатаут Бобровского помог «Флориде» обыграть «Эдмонтон» в первом матче финала Кубка Стэнли Швёнтек разгромила Паолини и выиграла «Ролан Гаррос» Алькарас в пяти сетах победил Синнера и вышел в финал «Ролан Гаррос» Терещенко: «Надеюсь, что «Локомотив» не станет последним клубом Радулова» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 09 Июня
16:21 · Россия. Мелбет-Первая лига
Обухов: «Для «Химок» принципиально выиграть Первую лигу»
14:07 · Россия. Мелбет-Первая лига
Стало известно, останется ли Григорий Иванов на посту президента «Урала»
08 Июня
15:51 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» интересуется вратарём тульского «Арсенала» Кокаревым 1
07 Июня
19:46 · Россия. Мелбет-Первая лига
Григорий Иванов рассказал, кто возглавит «Урал»
19:40 · Россия. Мелбет-Первая лига
Федотов может возглавить «Балтику» 1 слухи
18:29 · Россия. Премьер-лига
Руслан Газзаев: «Ахмату» интересен Каштанов, но в «Урал» пока не обращались»
17:42 · Россия. Премьер-лига
Тугарев покидает московское «Торпедо» официально
16:22 · Россия. Премьер-лига
Созин — о наказании Радмановаца: «Всё справедливо»
15:23 · Россия. Премьер-лига
Миляев назвал главную цель тульского «Арсенала» на следующий сезон
15:11 · Россия. Мелбет-Первая лига
Газинский высказался об уходе из «Урала»
14:57 · Россия. Мелбет-Первая лига
Агент Радмановаца: «За что дисквалифицировали Николу? Впервые об этом слышу»
14:31 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Сочи» объявил об уходе Кордовы официально
13:12 · Россия. Мелбет-Первая лига
Президент «Урала» Иванов: «Пока все легионеры на месте»
11:16 · Россия. Премьер-лига
«Торпедо» усилилось полузащитником «Динамо» официально
06 Июня
21:37 · Россия. Премьер-лига
Источник: Лебеденко завершил карьеру
Все новости
Рекомендуем