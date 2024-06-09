Хавьер Рангел, представитель нападающего «Урала» Гильерме Шеттине, в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о будущем своего клиента.

«Гильермо может покинуть «Урал»? О таком рано говорить, нужно изучить все возможности. На данный момент Шеттине — игрок «Урала», — заявил агент.

Ранее сообщалось, что Гильерме Шеттине, как и другой бразильский футболист Итало, могут покинуть «Урал» из-за лимита на легионеров в Мелбет-Первой лиге.

В минувшем сезоне 28-летний бразилец Шеттине провёл за «Урал» 33 матча, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.