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Мелбет-Первая лига

Агент Шеттине: «Пока рано говорить об уходе Гильермо из «Урала» эксклюзив

09 Июня 2024 • 14:57 Комментировать

Хавьер Рангел, представитель нападающего «Урала» Гильерме Шеттине, в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о будущем своего клиента.

«Гильермо может покинуть «Урал»? О таком рано говорить, нужно изучить все возможности. На данный момент Шеттине — игрок «Урала», — заявил агент.

Ранее сообщалось, что Гильерме Шеттине, как и другой бразильский футболист Итало, могут покинуть «Урал» из-за лимита на легионеров в Мелбет-Первой лиге.

В минувшем сезоне 28-летний бразилец Шеттине провёл за «Урал» 33 матча, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.  

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Урал Гильерме Шеттине Хавьер Рангел ещё теги
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