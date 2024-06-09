Стало известно, останется ли Григорий Иванов на посту президента «Урала»

Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос о своём будущем в екатеринбургском клубе.

Ранее в СМИ сообщалось, что 63-летний функционер сохранит свой пост, несмотря на вылет команды в Мелбет-Первую лигу.

«Все так, как и написано. «Урал» готовится к новому сезону, а я буду формировать состав команды и дальше», — приводит слова Иванова Sport24.

Напомним, по итогам минувшего розыгрыша Российской премьер-лиги «Урал» занял 14-е место, после чего проиграл в двухраундовом противостоянии «Акрону» и впервые за долгое время покинул элитный дивизион.

Стоит сказать, что Иванов руководит «Уралом» уже более 20 лет.