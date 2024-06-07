Григорий Иванов рассказал, кто возглавит «Урал»

Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос о том, кто будет возглавлять команду в новом сезоне.

Напомним, ранее с должности главного тренера «шмелей» был уволен Виктор Ганчаренко. В последнем матче прошедшего сезона исполняющим обязанности наставника «Урала» был Евгений Аверьянов.

— Мы не занимаемся поисками главного тренера на этот сезон. Поэтому утвердим Евгения Аверьянова на эту должность, — приводит слова Иванова Sport24.

«Урал» завершил сезон чемпионата России – 2023/24 в зоне стыковых матчей, после чего по итогам двух встреч проиграл «Акрону» и покинул элитный дивизион.