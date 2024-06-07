Бывший главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов может стать новым наставником калининградской «Балтики».

Как стало известно Metaratings, «Балтика» не заинтересована в приглашении Сергея Юрана, Вадима Евсеева, Сергея Ташуева и Дмитрия Аленичева.

Сообщается, что в шорт-листе «Балтики» есть пять тренеров, один из них — Владимир Федотов, который ранее покинул ЦСКА. Кроме того, клуб рассматривает Александра Грищенко и Андрея Карповича.

Напомним, по итогам минувшего сезона чемпионата России «Балтика» заняла предпоследнее место и покинула элитный дивизион. После чего Сергей Игнашевич принял решение оставить пост главного тренера команды.