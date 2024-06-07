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Федотов может возглавить «Балтику» слухи

07 Июня 2024 • 19:40 Комментировать

Бывший главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов может стать новым наставником калининградской «Балтики».

Как стало известно Metaratings, «Балтика» не заинтересована в приглашении Сергея Юрана, Вадима Евсеева, Сергея Ташуева и Дмитрия Аленичева.

Сообщается, что в шорт-листе «Балтики» есть пять тренеров, один из них — Владимир Федотов, который ранее покинул ЦСКА. Кроме того, клуб рассматривает Александра Грищенко и Андрея Карповича.

Напомним, по итогам минувшего сезона чемпионата России «Балтика» заняла предпоследнее место и покинула элитный дивизион. После чего Сергей Игнашевич принял решение оставить пост главного тренера команды.

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Евро-Футбол.Ру,
Балтика Сергей Юран Дмитрий Аленичев Сергей Ташуев Вадим Евсеев Владимир Федотов ещё теги
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