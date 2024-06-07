Газинский высказался об уходе из «Урала»

Бывший полузащитник «Урала» Юрий Газинский высказался о своём уходе из екатеринбургского клуба.

Футболист поблагодарил болельщиков «Урала» за поддержку, выразив надежду на то, что в будущем екатеринбуржцы смогут улучшить свои результаты.

«Дорогие болельщики, пришло время поблагодарить вас за ту поддержку, эмоции и драйв, которые вы давали на протяжении всего сезона! К сожалению, итог сезона получился неудачным для команды, но я уверен, что лучшее у вас и у клуба впереди! Вперёд, шмели!» — приводит слова Газинского пресс-служба «Урала».

Напомним, из-за травмы в минувшем сезоне Газинский провёл за «Урал» лишь восемь матчей и не сумел отметиться в них результативными действиями.