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Мелбет-Первая лига

Агент Радмановаца: «За что дисквалифицировали Николу? Впервые об этом слышу»

07 Июня 2024 • 14:57 Комментировать

Боян Минич, агент защитника «Балтики» Николы Радмановаца, высказался о дисквалификации сербского футболиста.

Напомним, КДК РФС дисквалифицировал Радмановаца на две игры, одна из которых условно. Причиной для наказания стал неприличный жест футболиста после Суперфина Кубка России против «Зенита» (1:2).

«За что дисквалифицировали? Впервые об этом слышу, даже не знаю, что сказать», — приводит слова Минича «РБ Спорт».

В минувшем сезоне Радмановац провёл за «Балтику» 30 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами. Отметим, что команда из Калининграда не смогла сохранить прописку в РПЛ и следующий сезон проведёт в Мелбет-Первой лиге.  

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Евро-Футбол.Ру,
Балтика Никола Радмановац Боян Минич ещё теги
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