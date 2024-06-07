Агент Радмановаца: «За что дисквалифицировали Николу? Впервые об этом слышу»

Боян Минич, агент защитника «Балтики» Николы Радмановаца, высказался о дисквалификации сербского футболиста.

Напомним, КДК РФС дисквалифицировал Радмановаца на две игры, одна из которых условно. Причиной для наказания стал неприличный жест футболиста после Суперфина Кубка России против «Зенита» (1:2).

«За что дисквалифицировали? Впервые об этом слышу, даже не знаю, что сказать», — приводит слова Минича «РБ Спорт».

В минувшем сезоне Радмановац провёл за «Балтику» 30 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами. Отметим, что команда из Калининграда не смогла сохранить прописку в РПЛ и следующий сезон проведёт в Мелбет-Первой лиге.