«Сочи» объявил об уходе венесуэльского нападающего Серхио Кордовы.

Кордова перешёл в «Сочи» минувшей зимой на правах аренды из турецкого клуба «Аланьяспор». Выкупать 26-летнего венесуэльца южане не стали.

В прошедшем сезоне Кордова провёл за «Сочи» 11 матчей, в которых сумел отметиться одной результативной передачей.

Напомним, по итогам прошедшего розыгрыша чемпионата России сочинцы не смогли сохранить прописку в РПЛ и вылетели в Мелбет-Первую лигу, где и проведут следующий сезон. Ещё двумя командами, которые не смогли остаться в высшем дивизионе российского футбола, стали «Балтика» и «Урал».