Президент «Урала» Иванов: «Пока все легионеры на месте»

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о возможном уходе иностранных футболистов из клуба после вылета екатеринбургской команды в Мелбет-Первую лигу.

Иванов допустил уход легионеров в летнее трансферное окно, отметив при этом, что на сегодняшний день «Урал» покинул лишь Ибраима Сиссе.

«Конечно, кто-то из легионеров уйдёт, потому что есть лимит. Сейчас тренерский штаб думает над этим. Когда договоримся с кем-то, сразу будем давать это. Пока все на месте, никто клуб не покинул кроме Сиссе — у него закончился контракт и он уехал», — цитирует Иванова «РБ Спорт».

Напомним, минувший розыгрыш чемпионата России «Урал» завершил на 14-й строчке в турнирной таблице и вышел в стыковые матчи, где уступил тольяттинскому «Акрону».