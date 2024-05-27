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Мелбет-Первая лига

«Ребята подтвердили: мы умеем играть в футбол» - Талалаев

27 Мая 2024 • 11:01 Комментировать

В последнем туре Мелбет-Первой лиги «Химки» боролись за малые золотые медали и гарантировали их в случае победы над «Черноморцем», который также был мотивирован на достижение результата, ведь рисковал вылететь в третий по силе дивизион. Несмотря на то, что аутсайдер быстро повел, химчане после перерыва реализовали пенальти, а Тимур Касимов поставил точку - 2:1.

- Ребята подтвердили: мы умеем играть в футбол, мы команда, и характера нам не занимать. Благодарен всем, - приводят «Вести Подмосковья» слова наставника команды Андрея Талалаева.

Примечательно, что главный тренер намекнул на размер премиальных за победу в этом матче. Они были в 4 раза больше обычных.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Андрей Талалаев
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