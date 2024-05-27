«Ребята подтвердили: мы умеем играть в футбол» - Талалаев

В последнем туре Мелбет-Первой лиги «Химки» боролись за малые золотые медали и гарантировали их в случае победы над «Черноморцем», который также был мотивирован на достижение результата, ведь рисковал вылететь в третий по силе дивизион. Несмотря на то, что аутсайдер быстро повел, химчане после перерыва реализовали пенальти, а Тимур Касимов поставил точку - 2:1.

- Ребята подтвердили: мы умеем играть в футбол, мы команда, и характера нам не занимать. Благодарен всем, - приводят «Вести Подмосковья» слова наставника команды Андрея Талалаева.

Примечательно, что главный тренер намекнул на размер премиальных за победу в этом матче. Они были в 4 раза больше обычных.