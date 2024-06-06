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«СКА-Хабаровск» расстался с Коноваловым и Шипуновым

06 Июня 2024 • 11:15 Комментировать

Хабаровский СКА объявил об уходе двух игроков. У центрального полузащитника Игоря Коновалова закончился полугодичный контракт. 27-летний воспитанник «Спартака», ранее игравший в «Кубани», «Рубине», «Арсенале», «Ахмате» и «Урале», в текущем сезоне провел 15 матчей за дальневосточников и отметился голевой передачей.

Также завершилась аренда атакующего полузащитника «Сочи» Тимофея Шипунова. 20-летний футболист забил один гол в 13 поединках за хабаровчан.

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» является информационным партнёром футбольного клуба «СКА-Хабаровск».

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Игорь Коновалов СКА-Хабаровск Тимофей Шипунов ещё теги
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