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Мелбет-Первая лига

Экс-директор «Балтики» видит Новикова главным тренером клуба

05 Июня 2024 • 19:33 Комментировать

В конце футбольного сезона Сергей Игнашевич покинул пост главного тренера «Балтики». В итоге калининградский клуб остался без наставника.

Антон Синьков, экс-спортдир «Балтики» полагает, что новым главным тренером балтийцев вполне может стать Кирилл Новиков – бывший тренер «Динамо», а ныне рулевой «Нефтехимика».

«Надо обратить внимание на тех, кто знают турнир изнутри, времени на раскачку нет. Если верить слухам, Кирилл Новиков проходил в списке кандидатов. Очень неплохая кандидатура», - говорит Синьков для Metaratings.

Напомним, при Новикове «Нефтехимик» в минувшем сезоне Мелбет-Первой лиги финишировал на 11-м месте турнирной таблицы.

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Балтика Кирилл Новиков Антон Синьков ещё теги
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