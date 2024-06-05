В «Родине» высказались о возможном назначении Игнашевича

Спортивный директор столичной «Родины» Алексей Зинин высказался о возможном приглашении Сергея Игнашевича на пост главного тренера команды.

«Мы не делали предложение ни одному из кандидатов, фамилии которых фигурируют в прессе. Какие-либо другие комментарии на данном этапе давать не буду», - передает слова Зинина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Игнашевич покинул калининградскую «Балтику» после вылета команды из Премьер-лиги в первый дивизион. «Родина», в свою очередь, финишировала на пятом месте в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги.