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Мелбет-Первая лига

В «Родине» высказались о возможном назначении Игнашевича

05 Июня 2024 • 12:42 Комментировать

Спортивный директор столичной «Родины» Алексей Зинин высказался о возможном приглашении Сергея Игнашевича на пост главного тренера команды.

«Мы не делали предложение ни одному из кандидатов, фамилии которых фигурируют в прессе. Какие-либо другие комментарии на данном этапе давать не буду», - передает слова Зинина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Игнашевич покинул калининградскую «Балтику» после вылета команды из Премьер-лиги в первый дивизион. «Родина», в свою очередь, финишировала на пятом месте в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги.

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