Защитник «Балтики» Остойич рассказал о своём будущем в клубе

Иван Остойич, футболист калининградской команды, высказался о своём будущем.

По словам футболиста, он намерен и дальше продолжать выступление за «Балтику», несмотря на вылет клуба в Первую лигу по итогам минувшего сезона РПЛ. Команда, напомним, финишировала на предпоследней строчке в таблице.

Остойич выступает за калининградцев с 2021 года. В прошлом сезоне защитник сыграл в 21 матче за «Балтику» во всех соревнованиях.

- У меня еще год по контракту. Я продолжаю играть в команде. Я не думал о будущем, сконцентрирован на следующем сезоне с «Балтикой», - цитирует футболиста «Матч ТВ».