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Мелбет-Первая лига

«Сочи» может усилиться венесуэльским нападающим

04 Июня 2024 • 13:55 Комментировать

«Сочи» может усилиться венесуэльским нападающим Сантьяго Эррерой.

По информации «РБ Спорт», Эррера, являющийся сейчас свободным агентом, был предложен сочинцам, как и некоторым другим клубам Мелбет-Первой лиги. Однако приоритетным вариантом для форварда являются именно южане.

По сведениям авторитетного портала Transfermarkt, стоимость Эрреры сейчас составляет 200 тысяч евро.

Напомним, прошлый розыгрыш чемпионата России «Сочи» завершил на последнем 16-м месте в турнирной таблице и вылетел в Мелбет-Первую лигу. Также во второй по значимости дивизион российского футбола отправились «Балтика» и «Урал».

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