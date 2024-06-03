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Латышонок ответил на вопрос о будущем в «Балтике»

03 Июня 2024 • 07:52 Комментировать

Страж ворот калининградской «Балтики» Евгений Латышонок высказался касательно своего будущего.

«Где продолжу карьеру? Я не знаю, посмотрим. Я сейчас в «Балтике», - дал комментарий 25-летний голкипер в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что Латышонок является воспитанником футбольной академии «Краснодара». За «Балтику» он выступает с 2019 года. В минувшем сезоне вратарь поучаствовал в 34 поединках и пропустил 44 гола. В восьми встречах Евгений сохранил свои владения в неприкосновенности. Трансферная стоимость футболиста составляет 650 тысяч евро.

По итогам сезона команда вылетела в первый дивизион.

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Балтика Евгений Латышонок
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