Булыкин прокомментировал вылет «Сочи» из РПЛ

«Обидно, что такой клуб вылетел. Надеюсь, руководство «Сочи» не отвернётся от команды, и они быстро вернутся в РПЛ, как это сделали «Химки». Надеюсь, у них проблем не будет», - передает слова Булыкина Legalbet.