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Мелбет-Первая лига

Булыкин прокомментировал вылет «Сочи» из РПЛ

02 Июня 2024 • 09:58 Комментировать

Экс-нападающий столичных «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал вылет «Сочи» из РПЛ в Мелбет-Первую лигу.

«Обидно, что такой клуб вылетел. Надеюсь, руководство «Сочи» не отвернётся от команды, и они быстро вернутся в РПЛ, как это сделали «Химки». Надеюсь, у них проблем не будет», - передает слова Булыкина Legalbet.

По итогам сезона Российской премьер-лиги сочинская команда набрала 24 балла и финишировала на последнем месте в турнирной таблице. Вместе с южанами элитный дивизион российского футбола покинули калининградская «Балтика» и екатеринбургский «Урал».

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Булыкин Сочи
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