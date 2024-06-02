Экс-нападающий столичных «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал вылет «Сочи» из РПЛ в Мелбет-Первую лигу.
«Обидно, что такой клуб вылетел. Надеюсь, руководство «Сочи» не отвернётся от команды, и они быстро вернутся в РПЛ, как это сделали «Химки». Надеюсь, у них проблем не будет», - передает слова Булыкина Legalbet.
По итогам сезона Российской премьер-лиги сочинская команда набрала 24 балла и финишировала на последнем месте в турнирной таблице. Вместе с южанами элитный дивизион российского футбола покинули калининградская «Балтика» и екатеринбургский «Урал».
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