Ярославский «Шинник» собирается усилить состав команды в летнее трансферное окно. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру». Клуб Мелбет-Первой лиги планирует приобрести минимум двух иностранных футболистов.

Напомним, что в минувшем сезоне первого дивизиона ярославская команда набрала 51 очко после 34 туров. «Шинник» финишировал на седьмой строчке в турнирной таблице первенства.

В Премьер-лигу квалифицировались подмосковные «Химки» и махачкалинское «Динамо». В стыковых матчах за место в РПЛ участвуют тольяттинский «Акрон» и тульский «Арсенал».