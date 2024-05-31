Главный тренер «СКА-Хабаровска» Роман Шаронов покинул свой пост. Об этом отрапортовала клубная пресс-служба.

«Главный тренер Роман Шаронов, старший тренер Алексей Румянцев и аналитик Вячеслав Ткачёв покидают «СКА-Хабаровск». Благодарим специалистов за время, проведённое в клубе. Желаем удачи», - говорится в публикации хабаровского клуба.

Напомним, что Шаронов занимал пост главного тренера команды с лета 2022 года. По итогам минувшего сезона Мелбет-Первой лиги «СКА-Хабаровск» набрал 41 очко и финишировал на 12-й строчке в турнирной таблице.