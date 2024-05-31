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Мелбет-Первая лига

Шаронов покинул «СКА-Хабаровск» официально

31 Мая 2024 • 09:10 Комментировать

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Роман Шаронов покинул свой пост. Об этом отрапортовала клубная пресс-служба.

«Главный тренер Роман Шаронов, старший тренер Алексей Румянцев и аналитик Вячеслав Ткачёв покидают «СКА-Хабаровск». Благодарим специалистов за время, проведённое в клубе. Желаем удачи», - говорится в публикации хабаровского клуба.

Напомним, что Шаронов занимал пост главного тренера команды с лета 2022 года. По итогам минувшего сезона Мелбет-Первой лиги «СКА-Хабаровск» набрал 41 очко и финишировал на 12-й строчке в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Роман Шаронов СКА-Хабаровск
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