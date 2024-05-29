Юзепчук: «Вообще не жалею, что ушёл из «Торпедо»

Игрок «Химок» Роман Юзепчук высказался о своём переходе в стан «красно-чёрных» из «Торпедо» прошлой зимой.

По словам 26-летнего футболиста, в «Химки» его пригласил главный тренер команды Андрей Талалаев.

«Вообще не жалею, что ушёл из «Торпедо». Пригласил Андрей Викторович. Он мне позвонил, мы с ним поговорили перед переходом. Сказал, что хочет видеть меня в «Химках», — цитирует Юзепчука «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне Юзепчук провёл за «Химки» 14 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Напомним, что подмосковная команда смогла выиграть Мелбет-Первую лигу и следующий сезон проведёт в РПЛ.