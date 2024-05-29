Глава ФНЛ: «Сочи» и «Балтику» примем с удовольствием»

Глава ФНЛ Наиль Измайлов в разговоре с журналистами прокомментировал вылет калининградской «Балтики» и «Сочи» из Премьер-лиги в первый дивизион.

«Сочи» и «Балтику» примем с удовольствием. Надеемся, что команды за это время смогут понять ошибки в РПЛ, исправят их. Как Лига приложим все усилия, чтобы клубы чувствовали себя комфортно», - передает слова руководителя «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Сочи» финишировал на последнем месте в турнирной таблице РПЛ, а «Балтика» стала предпоследней. Из Мелбет-Первой лиги в элитный дивизион напрямую поднялись подмосковные «Химки» и махачкалинское «Динамо».