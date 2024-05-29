Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Мелбет-Первая лига

Глава ФНЛ: «Сочи» и «Балтику» примем с удовольствием»

29 Мая 2024 • 10:28 Комментировать

Глава ФНЛ Наиль Измайлов в разговоре с журналистами прокомментировал вылет калининградской «Балтики» и «Сочи» из Премьер-лиги в первый дивизион.

«Сочи» и «Балтику» примем с удовольствием. Надеемся, что команды за это время смогут понять ошибки в РПЛ, исправят их. Как Лига приложим все усилия, чтобы клубы чувствовали себя комфортно», - передает слова руководителя «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Сочи» финишировал на последнем месте в турнирной таблице РПЛ, а «Балтика» стала предпоследней. Из Мелбет-Первой лиги в элитный дивизион напрямую поднялись подмосковные «Химки» и махачкалинское «Динамо».

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Балтика Сочи Наиль Измайлов ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Кто выйдет из группы смерти на Евро-2024 Хави проведёт переговоры с топ-клубом АПЛ – известно название Флик принял решение о будущем Левандовски в «Барселоне» Киммих ответил на предложение «Барселоны» Флик изменил решение «Барселоны» по Витору Роке и забраковал одного футболиста «Реал» потерял Лунина перед финалом Лиги чемпионов 28 команд уже вышли в Лигу чемпионов – весь список «Аталанта» Миранчука лишила Италию шестой путёвки в Лигу чемпионов Определились все 20 команд АПЛ на следующий сезон «Манчестер Сити» обратился к трём клубам
«Аталанта» - «Байер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0 Справились и без Миранчука: «Аталанта» нанесла «Байеру» первое поражение в сезоне и выиграла Лигу Европы! «Реал» - «Бетис»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Червиченко: «Тот, кто разбирается в футболе, понимает, почему второй мяч влетел в ворота «Ростова» Самое драматичное чемпионство «Зенита»! Бразильскими голами перебороли «Ростов» и стали первыми Манчестер – красный! «МЮ» завоевал Кубок Англии в битве со звёздами «Сити», Холанн опять растворился Три сборные, которые могут выиграть чемпионат Европы — 2024 Хави сделал заявление после новости об увольнении из «Барселоны» «Реал» не может объявить о переходе Мбаппе - названа причина «Барселона» объявила об увольнении Хави
Спортивные новости
Экс-главный тренер сборной России: У нас хоккей менее агрессивный, чем на Западе Канарейкин рассказал о своей реакции на поражение Канады в полуфинале ЧМ «Флорида» переиграла «Рейнджерс» и сравняла счёт в серии Рыбин: Теперь чемпионат мира – это странный турнир Плющев: Я не ожидал, что Канада не выйдет в финал Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 29 Мая
10:28 · Россия. Мелбет-Первая лига
Глава ФНЛ: «Сочи» и «Балтику» примем с удовольствием»
28 Мая
18:56 · Россия. Премьер-лига
«Балтика» расстанется с одним из старожилов клуба
18:32 · Россия. Премьер-лига
Московский клуб рассматривает Игнашевича на пост главного тренера слухи
17:23 · Россия. Премьер-лига
Борис Игнатьев: «У «Арсенала» и «Акрона» не хватит мастерства и умения»
15:33 · Россия. Мелбет-Первая лига
Афанасьев: «Многие игроки «Торпедо» не соответствуют уровню РПЛ»
12:43 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Родина» интересуется Алейниковым эксклюзив
10:24 · Россия. Мелбет-Первая лига
Мусаев оценил тренерский потенциал Игнашевича
27 Мая
23:40 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Химки» подпишут полузащитника «Факела»
13:10 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Сочи» объявил о продлении контракта с Морено официально
12:13 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Алания» объявила об уходе Калешина официально
11:20 · Россия. Мелбет-Первая лига
Гаранин: «Черноморец» задачу решил, но наша цель была выше» эксклюзив
26 Мая
12:59 · Россия. Мелбет-Первая лига
Мостовой: «Талалаев целует одну эмблему, а через неделю — другую» 1
25 Мая
21:13 · Россия. Мелбет-Первая лига
Испанский тренер «Родины» заявил, что не получал предложение о новом контракте
19:11 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Пари НН» признался, что мало знает о тульском «Арсенале»
17:38 · Россия. Премьер-лига
Туфан Садыгов: «Бюджет «Химок» больше, чем у некоторых клубов РПЛ»
Все новости
Рекомендуем