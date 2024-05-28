Афанасьев: «Многие игроки «Торпедо» не соответствуют уровню РПЛ»

Бывший игрок «Торпедо» Андрей Афанасьев подвёл итоги прошедшего сезона для «автозаводцев».

Напомним, московский клуб завершил сезон на 10-м месте в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги и не смог вернуться в РПЛ.

«Конечно, нельзя считать этот сезон успешным для «Торпедо». Команда должна была попасть хотя бы в зону стыковых матчей. Я уже говорил, что многие игроки не соответствуют уровню РПЛ, да и для борьбы за первые места в Первой лиге они слабоваты», — цитирует Афанасьева «РБ Спорт».

Отметим, что победителем Мелбет-Первой лиги стали «Химки», а вторую строчку заняло махачкалинское «Динамо».