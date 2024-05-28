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Мелбет-Первая лига

«Родина» интересуется Алейниковым эксклюзив

28 Мая 2024 • 12:43 Комментировать

Опорный полузащитник ярославского «Шинника» Василий Алейников может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», в услугах 29-летнего футболиста заинтересована московская «Родина», занявшая пятое место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги по итогам сезона-2023/24.

В минувшей кампании Алейников принял участие в 30 матчах в составе «Шинника», забил шесть мячей и записал в свой актив один голевой пас.

Трудовой договор Алейникова с «Шинником» рассчитан до конца июня 2024 года. Согласно сведениям авторитетного портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 350 тысяч евро.

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Евро-Футбол.Ру,
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