Опорный полузащитник ярославского «Шинника» Василий Алейников может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», в услугах 29-летнего футболиста заинтересована московская «Родина», занявшая пятое место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги по итогам сезона-2023/24.

В минувшей кампании Алейников принял участие в 30 матчах в составе «Шинника», забил шесть мячей и записал в свой актив один голевой пас.

Трудовой договор Алейникова с «Шинником» рассчитан до конца июня 2024 года. Согласно сведениям авторитетного портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 350 тысяч евро.