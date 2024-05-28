Мусаев оценил тренерский потенциал Игнашевича

Форвард Тамерлан Мусаев, выступавший за калининградскую «Балтику», поделился мнением о тренерской карьере главного тренера команды Сергея Игнашевича.
«Сергей Николаевич очень мне помогал, когда я был в клубе. Я считаю, что он хороший специалист. У него большой тренерский потенциал. Думаю, он спокойно может работать в РПЛ», - передает слова Тамерлана Metaratings.ru.
Напомним, что по итогам сезона-2023/2024 «Балтика» финишировала на 15-м месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В следующем сезоне калининградский коллектив будет выступать в Мелбет-Первой лиге.
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