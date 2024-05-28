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Мелбет-Первая лига

Мусаев оценил тренерский потенциал Игнашевича

28 Мая 2024 • 10:24 Комментировать

Форвард Тамерлан Мусаев, выступавший за калининградскую «Балтику», поделился мнением о тренерской карьере главного тренера команды Сергея Игнашевича.

«Сергей Николаевич очень мне помогал, когда я был в клубе. Я считаю, что он хороший специалист. У него большой тренерский потенциал. Думаю, он спокойно может работать в РПЛ», - передает слова Тамерлана Metaratings.ru.

Напомним, что по итогам сезона-2023/2024 «Балтика» финишировала на 15-м месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В следующем сезоне калининградский коллектив будет выступать в Мелбет-Первой лиге.

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Балтика Сергей Игнашевич Тамерлан Мусаев ещё теги
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