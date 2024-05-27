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Мелбет-Первая лига

«Сочи» объявил о продлении контракта с Морено официально

27 Мая 2024 • 13:10 Комментировать

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено подписал новый трудовой договор с клубом. Об этом сообщает официальный телеграм-канал южан. Новый контракт испанца с командой рассчитан до конца сезона-2026/27.

Напомним, 46-летний Морено возглавил «Сочи» в декабре прошлого года, заключив краткосрочный контракт. По итогам сезона Морено не смог сохранить команду в Премьер-лиге, но под его руководством южане проиграли только три раза в 12 матчах чемпионата России.

Ранее сам Морено признался, что ему понравилось работать в России, поэтому он готов трудиться в Мелбет-Первой лиге в следующем сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Сочи Роберт Морено
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