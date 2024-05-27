Евгений Калешин покинул пост главного тренера владикавказской «Алании». Об этом клуб сообщил в своем официальном телеграм-канале. Трудовой договор был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

— Футбольный клуб «Алания» благодарит Евгения Игоревича за проделанную работу и желает профессиональных успехов в дальнейшей карьере! — написала пресс-служба команды.

Напомним, 45-летний Калешин возглавлял «Аланию» с декабря прошлого года. Под его руководством команда одержала четыре победы в 14 играх, пять раз сыграла вничью и уступила в пяти встречах.

По итогам сезона «Алания» заняла восьмое место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги.