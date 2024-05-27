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Гаранин: «Черноморец» задачу решил, но наша цель была выше» эксклюзив

27 Мая 2024 • 11:20 Комментировать

Главный тренер «Черноморца» Вадим Гаранин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвёл итоги выступления своей команды, которая в последнем туре первенства ФНЛ сумела сохранить прописку.

- Какие у вас планы на будущее? Вы остаетесь в команде?

- Надо встретиться с руководством клуба и обсудить этот вопрос. Мой контракт не заканчивается, он действует даже дольше следующего сезона. Но в нашей жизни контракты – это такая вещь, которая не всегда имеет значение, если нет результатов. Это просто бумажка, не более того.

- Но вы же решили задачу сохранения прописки в ФНЛ.

- Да, решили, но наша цель была выше. Мы очень хотели попасть в десятку. По ходу сезона пошли матчи, когда мы стали выигрывать, показывать себя и то, что у нас есть команда. Не хочется себя жалеть, но семь матчей за месяц получились тяжеловатыми для нас. Тут даже больше вопрос не физических кондиций, потому что датчики показывали хорошее состояние ребят. Просто психологически был не лучший отрезок: перелеты, переезды, не такие, как у других команд. Но как я говорил своим ребятам, это входит в стоимость пребывания в нашем замечательном клубе. Мы ведь когда соглашались на работу здесь, то понимали, какая сложная будет логистика. Это точно не может служить отговоркой для нас. Просто маленькая деталь.

- Какую оценку за сезон поставите команде?

- Не хочется этого делать, потому что было много футбольных вопросов. Например, мы могли с травмированными Олегом Ланиным, Мераби Уридией выглядеть намного качественнее, иметь ресурс по заменам. Но я рад, что задачу мы в итоге выполнили, порадовали наших болельщиков. Перед решающим матчем дети из нашей академии прислали нам обращение. Прямо до слез. Болельщики – это наш двенадцатый игрок. Я попросил их не оставлять команду без поддержки, когда закрываются сектора. Мы  играли так с «Енисеем» и по ощущениям как будто находились в меньшинстве. Все вместе мы должны научиться делать так, чтобы и они, и мы получали удовольствие от матчей. 

- Помимо сложностей с логистикой, что еще  помешало выступить лучше?

- Если я скажу, что у нас выбыло два игрока, как это будет выглядеть? У других клубов тоже были потери в составе. Значит, мы должны были делать так, чтобы этих лидеров заменили другие игроки. Может быть, боженька нас и отблагодарил за то, что прошли через трудности.

- Команда нуждается в существенном усилении на следующий сезон?

- У нас хорошие ребята, интересная молодежь, которая получила колоссальный опыт. Мы понимаем, что точечные усиления важны для серьезных задач, но не скажу, что надо выкидывать половину состава и брать других ребят. У нас есть костяк, которому для конкуренции нужен хороший уровень сопротивления. Нам было сложно, когда наши лидеры выбыли.

- Лидеры команды остаются на следующий сезон?

- У ребят контракты. Они в последнее время тоже переживали, потому что им все у нас нравится. Шикарные условия и город. Для огромного количества футболистов – это мечта, играть здесь. Поэтому мы сейчас выдохнули.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Черноморец Новороссийск Вадим Гаранин
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